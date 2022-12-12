وزير الكهرباء العراقي يتحدث للسفيرة الامريكية عن "نهضة كبيرة" في إنتاج الطاقة

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الاثنين، عن إعداد خطة لنصب وحدات توليد جديدة، وانشاء محطات بخارية لتقليل الكلف التشغيلية، للنهوض بواقع الطاقة في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فاضل استقبل في مقر الوزارة السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانسكي، وجرى التباحث حول اهمية مشاريع الربط الكهربائي ومدى استراتيجيته للشبكة الوطنية.

وقال الوزير ان "النهضة الكبيرة التي تم العمل عليها لإدخال عدد كبير من المشاريع والمحطات والخطوط الناقلة والتي كانت معطلة منذ وقت طويل، والتي ستسهم باستقرار المنظومة الوطنية".

واكد فاضل "مضي الوزارة بالعمل على زيادة مصادر الطاقة والتعاقد مع شركات عالمية لإنشاء مشاريع محطات الطاقة الشمسية التي حرصت الوزارة على توزيعها بأغلب محافظات العراق".

واشار الى ان وزارته "تولي اهتماماً بالغاً لمشاريع الرياح لإنتاج الطاقة، وكذلك توليد الكهرباء من تدوير النفايات بالتنسيق مع دوائر الامانة والبلدية والحكومات المحلية".

وأوضح فاضل ان "هناك خطة معدة لنصب وحدات الدورة المركبة، وانشاء محطات بخارية جديدة والتي تستهدف تقليل الكلف التشغيلية، وتدريب ملاكاتنا تدريباً علمياً لمواكبة تشغيل محطاتنا، والعمل على انشاء محطات توليد رئيسية بمركز الاحمال لسد الفجوة بين العرض والطلب".

من جانبها، اعربت السفيرة الامريكية عن اهتمامها بمتابعة تطور قطاع الكهرباء في العراق، وحثها الشركات العالمية الرصينة للعمل في العراق كونه بيئة جيدة وملائمة للعمل خصوصا قطاع الكهرباء.