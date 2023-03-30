وزير: القوات العراقية ملتزمة بعدم تجنيد الأطفال واستعمالهم في النزاعات المسلحة

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل العراقي احمد الاسدي، يوم الخميس، توقيع خطة عمل مشتركة مع فريق الأمم المتحدة القطري (اليونيسيف، ويونامي) خاصة بمنع اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش توقيع خطة العمل، إن العراق ملتزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري لعام 2008 الذي وقع عليهما.

وأوضح أن، الخطة تهدف الى تعزيز حماية الاطفال ومنع تجنيدهم واستعمالهم من قبل اي صنف من صنوف القوات المسلحة، مؤكدا أن، وزارة العمل هي المعنية بمتابعة ومراقبة عدم اشراك الاطفال في النزاعات او اي تشكيل للقوات المسلحة.

كما أشار الأسدي إلى أن "قواتنا المسلحة بتشكيلاتها كافة ملتزمة بعدم تجنيد الاطفال واستعمالهم في النزاعات المسلحة امتثالا للقوانين الدولية".

وتابع بالقول، إن هيئة الحشد الشعبي منذ تشكيلها واقرار قانونها رقم 40 لسنة 2016 ملتزمة بعدم اشراك الاطفال في تشكيلاتها كافة وما زالت تعمل وفق القوانين النافذة.