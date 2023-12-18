وزير العمل لـ شفق نيوز: مقاطعة الانتخابات حق دستوري .. نأمل المشاركة

شفق نيوز/ اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الاثنين، أن مقاطعة جهات سياسية للانتخابات المحلية الجارية حالياً "حق دستوري"، إلا أنه يأمل بمشاركة "واسعة".

وقال الاسدي لوكالة شفق نيوز، "شاركنا اليوم، بالإدلاء بصوتنا في انتخابات مجالس المحافظات"، موضحاً أنه "في الساعات الأولى لم تكن هناك مشاركة كثيفة، لكننا نشاهد الآن إقبالا على المراكز الانتخابية في معظم المحافظات العراقية، ونشجع المواطنين على المشاركة بشكل أوسع".

وأضاف الاسدي وهو قيادي في الاطار التنسيقي، أن "مقاطعة الانتخابات من بعض الجهات السياسية حق دستوري وقانوني، وكلنا نتمنى مشاركة الجميع، ولا زلنا نعول على مشاركة أوسع من العراقيين في الانتخابات".

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم.

يشار إلى أن التيار الصدري انسحب من العملية السياسية في 29 آب/ أغسطس الماضي، بعدما قرّر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، عقب سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي.

وكذلك قرر التيار الصدري مقاطعة الانتخابات المحلية الجارية، ووجه زعيم التيار أنصاره بعدم الاعتداء على المراكز الانتخابية، لانتخابات مجالس المحافظات التي وصفها بأنها "انتخابات فاسدة".