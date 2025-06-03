وزير العمل العراقي يلتقي نظيره التركي في جنيف ويوجه دعوة

شفق نيوز/ التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، يوم الثلاثاء، وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيق هان، بمدينة جنيف.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن اللقاء جرى في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وحضره عن الجانب التركي المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف براق أقتشابر، والمدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي علي أيباي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أن وزيرها أحمد الأسدي ترأس وفد العراق المشارك في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، مما يعكس التزام العراق بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل والعدالة الاجتماعية.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر شهد مناقشات معمقة عن قضايا جوهرية تؤثر على بيئة العمل عالمياً، أبرزها وضع معايير جديدة للحماية من المخاطر البيولوجية، وسبل تحسين ظروف العمل في اقتصاد المنصات، فضلاً مناقشة آليات دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم لضمان تحقيق العمل اللائق للجميع.

وأضاف البيان، أن الوفد العراقي أكد خلال الاجتماعات حرص الحكومة على مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية، إذ ركزت المناقشات على الالتزام بالاتفاقيات العمالية والتشريعات التي تعزز حقوق العمال وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومنصفة.

كما تطرق المؤتمر إلى الملفات الدولية الشائكة، ومنها متابعة الامتثال لتوصيات لجنة التحقيق في ميانمار، واعتماد تعديلات اتفاقية قانون العمل البحري، إلى جانب مناقشة حقوق مشاركة فلسطين في اجتماعات منظمة العمل الدولية وفق القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في دورته الأخيرة.

وفي إطار تعزيز حضور العراق على الساحة الدولية، شدد وزير العمل، بحسب البيان، على أهمية الالتزام بالإبلاغ عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة قبل الموعد المحدد في أيلول المقبل، بما يشمل الاتفاقيات المتعلقة بالعمل الجبري، وعمالة الأطفال، والصحة والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي، وحقوق العمال في قطاعي الموانئ والملاحة البحرية.

واعتبر البيان، أن هذه المشاركة الفاعلة تؤكد دور العراق الريادي في العمل على تطوير السياسات العمالية وتحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة، إذ تسعى الوزارة إلى وضع الأسس الداعمة لتطوير سوق العمل العراقي وفق أفضل الممارسات العالمية.