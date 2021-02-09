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وزير العدل يطالب بأدلة حول حالات "الابتزاز والاغتصاب" في السجون العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-09T13:03:16+0000
وزير العدل يطالب بأدلة حول حالات "الابتزاز والاغتصاب" في السجون العراقية

شفق نيوز/ طالب وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، اليوم ‏الثلاثاء، بتقديم الأدلة الثبوتية للانتهاكات التي تناقلتها بعض ‏القنوات الفضائية بشأن حالات الابتزاز والاغتصاب اواي ‏مخالفات ارتكبت داخل السجون التابعة للوزارة.

ودعا الوزير في الوقت ‏ذاته في بيان اليوم، "هذه القنوات وكل من لديه معلومات ووثائق خاصة ‏بهذا الشأن الى أن يقدمها من خلال مراجعته للوزارة او ‏الاتصال على رقم الهاتف (٠٧٧٠٢٩١٩٢٦١) أو ‏البريد الالكتروني ‏‎([email protected])‎‏ ‏المخصصين لهذا الغرض ‏ مع التأكيد  على أنه سوف لا يتم الكشف عن شخصية ‏المشتكي او كل من يدلي بتلك المعلومات وفقا للقانون"‎.

وأشار إلى أن الوزارة "ستتخذ الإجراءات الكفيلة للتحقق ‏من هذه المعلومات بما فيها الكشف على المتضررين ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما أن الوزارة سوف تتخذ ‏الاجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه في ارتكاب ‏مثل هذه الأفعال".

ونوه الوزير الى أن "دور الاقسام ‏الاصلاحية في تأهيل النزلاء وإعادة اندماجهم في المجتمع ‏ليصبحوا مواطنين صالحين ويشاركون في بناء وطنهم وفي ‏حالة عدم ثبوت هذه الادعاءات فإن الوزارة ستحتفظ ‏بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم" .‏

يشار إلى أن عددا من القنوات الفضائية العراقية اظهرت مؤخرا مقابلات مع برلمانيين، ورؤساء منظمات مدنية متخصصة تحدثوا عن سجناء مغيبين اضافة الى نزلاء أحداث في دائرة الاصلاحية يتم استغلالهم من قبل مسؤولين في السجون في عمليات الابتزاز المالي، والاغتصاب الجنسي.

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