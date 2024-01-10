وزير العدل يسحب يد 3 موظفين في عقاري الرصافة الثانية ويحيلهم للتحقيق

شفق نيوز/ قرر وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، سحب يد ثلاثة موظفين في مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية وإحالتهم للتحقيق بعد جولة تفتيتشية أجراها أحد المسؤولين إلى المديرية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير العدل خالد شواني وجه بسحب يد الموظفين لمخالفتهم للقانون وإحالتهم للتحقيق، حيث تم رصد المخالفات أثناء قيام القائم بأعمال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري للشؤون القانونية بزيارة تفتيشية إلى المديرية أعلاه".

وأشار إعلام الوزارة إلى أن "الوزير ماضٍ في تطبيق ‏القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة والذي ‏من شأنه أن يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها ‏الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة العامة والحد من ظاهرة ‏التجاوز وهدر المال العام".‏