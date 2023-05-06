وزير الطاقة الإيراني يدعو من بغداد لتعاون إقليمي لمواجهة الجفاف والتغير المناخي

شفق نيوز/ أكد وزير الطاقة الإيراني، علي اكبر محرابيان، يوم السبت، وجود اتفاق مع العراق بشأن مصادر المياه المشتركة، مشيرا الى ضرورة التعاون الاقليمي لمعالجة الجفاف والتغير المناخي وإبعاد هذا الملف عن "التسييس".

وقال محرابيان في كلمة القاها خلال المؤتمر الدولي الثالث للمياه المنعقد في بغداد، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور وزراء ومسؤولين كبار من عدة دول وممثلين لمنظمات دولية، ان "من المؤمل ان يقوم هذا المؤتمر الذي حضره المفكرون من الدول الاقليمية والمؤسسات الدولية برسم صورة اوضح عن اوضاع الموارد المائية في المنطقة".

واضاف "منطقتنا التي تحتضن اعرق وأقدم الحضارات تعاني من مشاكل عديدة في موارد المياه والبيئة لكن ذلك يمكن ان يوفر فرصة لرفع مستوى التعاون الاقليمي للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للتأقلم مع شح المياه والاحوال الجوية".

واشار محرابيان الى ان "هناك اكثر من نصف قرن من التعاون بين ايران ودول الجوار في مجال الانهار الحدودية وموارد المياه المشتركة"، مؤكدا ان "سياسة ايران في هذا المجال هي التعامل والتعاون مع دول الجوار في اطار المعاهدات والتعاون الدبلوماسي".

وشدد على "تجنب تسييس قضية المياه مع الدول الجارة"، لافتا "عمق ومتانة العلاقات الايرانية العراقية في مختلف المجالات الثقافية والتجارية والاقتصادية قائلا ان هناك اتفاق محدد بين البلدين حول الاستفادة من مياه الانهار الحدودية".

ونوه محرابيان ايضا الى موضوع العواصف الترابية في المنطقة، مشيرا الى ان "التصدي لها يحتاج الى تعاون اقليمي"، معتبرا ان "من نتائج اللقاءات التي جمعت مؤخرا المسؤولين الايرانيين بالعراقيين كان تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين والذي توقف لفترة من الزمن".