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وزير الطاقة الإماراتي: نقف إلى جانب العراق خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T12:11:02+0000
وزير الطاقة الإماراتي: نقف إلى جانب العراق خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها

شفق نيوز/ أكد وزير الطاقة والبنى التحتية الاماراتي سهيل بن محمد، يوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب العراق خلال المرحلة المقبلة، واصفاً مؤتمر بغداد بأنه "بالغ الاهمية".

وقال بن محمد في كلمة بلاده التي القاها خلال انطلاق اعمال مؤتمر بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "مؤتمر بغداد محطة مهمة ومؤشر اساسي على عودة العراق الى دوره الطبيعي"، مؤكداً أن "العراق يقوم بدور محوري مع اشقاءه في المنطقة والعالم".  

وأضاف أن "الامارات تؤمن باهمية التعاون والعلاقات الايجابية والشراكات وحل النزاعات بالطرق السلمية"، مؤكدا أنه "الطريق نحو المستقبل الافضل".

وأوضح أن "الامارات تنظر الى هذا المؤتمر باهتمام كبير وتضع عليه آمالاً عريضة كونه يجسد ارادة التعاون والوفاق والسلام"، مبيناً أن بلاده "لن تدخر جهداً في التعاون مع اشقاءها واصدقاءها خلال الفترة المقبلة لدعم العراق"، مؤكدا القول، إن "دعم العراق هو موقفنا الدائم".

 

 

 

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