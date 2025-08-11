وزير الطاقة السوري يصل إلى بغداد لبحث التعاون الثنائي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر سوري مطلع، مساء اليوم الاثنين، بأن وزير الطاقة السوري محمد البشير، وصل إلى بغداد لبحث التعاون الثنائي بين البلدين.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن البشير سيصل غداً الثلاثاء إلى بغداد، لكن المصدر السوري أكد لوكالة شفق نيوز وصوله مساء اليوم للعاصمة العراقية.

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عزمه زيارة العراق قريباً لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وقال البشير، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، إن ساعات تزويد الكهرباء في عموم سوريا ستصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يومياً، وهي زيادة وصفها بأنها لم تشهدها البلاد منذ عشرات السنين.