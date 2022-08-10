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"وزير الصدر" يوجه الصدريين بإقامة دعوى قضائية ضد الحلبوسي لحل البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-08-10T16:07:11+0000
"وزير الصدر" يوجه الصدريين بإقامة دعوى قضائية ضد الحلبوسي لحل البرلمان

شفق نيوز/ وجه مابات يعرف بـ"وزير الصدر"، اليوم الاربعاء، انصار التيار الصدري بملء استمارة إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. 

وقال "صالح محمد العراقي"، في بيان، "على كل محبي الاصلاح والوطن وجميع الثوار والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع، ملء هذه الاستمارة كل في محافظته او من امام مقر مجلس النواب ثم تسليمها الى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل،  وفق السياقات القانونية المتبعة".

وتضمنت الاستمارة نقطتين أولها دعوة المدعى عليه (الحلبوسي) إضافة لوظيفته بعد إجراء المقتضى القانوني والحكم بحل مجلس النواب بدورته الخامسة الحالية، واشعار رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور، فيما تضمنت الفقرة الثانية تحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته كافة المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.

يأتي ذلك بعد، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،  من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، وحثه رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. 

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