وزير الصدر يهاجم الإطار التنسيقي بشأن عقد جلسة للبرلمان ويوجه نداء لإيران

شفق نيوز/ ابدى صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، امتعاضه الشديد إزاء عزم الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية بعقد جلسة لمجلس النواب تمهدياً للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية، فيما وصف هذه المواقف الصادرة من الإطار بـ"الوقحة"، أعتبر أن التيار الصدري بات "عدوهم الأول بكل الوسائل المتاحة" باستثناء العنف في حال لم يعلنوا الحداد على ضحايا احتجاجات "ثورة عاشوراء".

وقال العراقي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "لم استغرب ولا طرفة عين من مواقف (الإطار التنسيقي الوقح) ولا من (مليشياته الوقحة) حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل (حكومتهم الوقحة) وما زال دم (المعدومين) غدرا من المتظاهرين السلميين وبطلقات مليشياتهم القذرة لم يجف وكأن المقتول ارهابي او صهيوني ولا يمت الى (المذهب) بصلة او الى (الوطن) بصلة".

وأضاف "نعم تلك وقاحة ما بعدها وقاحة فلا دين لهم ولا اخلاق ولا يتحلون بقليل من (شرف الخصومة) فيا له من (ثالوث وقح) لا يعرف معنى الاصلاح ولا الثورة ولا السلمية ولا معاناة الناس على الاطلاق".

ويقصد وزير الصدر بـ"الثالوث الوقح" داخل الإطار التنسيقي هم كل من: تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة المنشق عن التيار الصدري قيس الخزعلي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم.

كما أردف وزير الصدر بالقول "تلك ثلةٌ عشقت الفساد والمال والرذيلة وتغذت عليها كالدابة التي تغذت على العذرة فما عادت صالحة حتى للأكل عَشِقت الفساد الذي تتغذى وتنمو قوتها منه ولم تحاول ولو لمرة واحدة كشف ملف فساد واحد وكأنهم معصومون".

وزاد قائلا "انهم لا يعشقون الفساد فحسب بل انهم يبغضون الاصلاح والمصلحين ويرقصون على (شهدائهم) مرة وعلى (انسحابهم) من البرلمان مرة ومن المظاهرات مرة اخرى وكأن الشهداء والمنسحبين من جنسية ليست عراقية ومن اقلية لا تملك الملايين من المحبين والمنتمين في هذا الوطن".

العراقي تابع بالقول "إنها الوقاحة يا سادة انه صراع الوجود، وجودهم في السلطة والطغمة الفاسدة المقيتة التي حانت بشائر زوالها، ولتعلموا أنني لم ولن اتردد في كتابة هذه المقالة فانها وان كانت شديدة او يعتبرها البعض خارجة عن سياقات السياسة الا انها الحقيقة المرة التي يجب ان ينطق بها الناطقون ويلهج بها اللاهجون وإلا كان الساكت شيطاناً اخرسا لا يحب الوطن".

واختتم "وزير القائد حديثه قائلا "من هنا اذا لم يعلنوا الحداد فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الاول بكل السبل المتاحة وبعيدا عن العنف والاغتيالات التي قرر الفاسدون ان يصفوا خصومهم بها"، مستطردا بالقول إن "هذا ندائي للجارة ايران ان تكبح جماح بعيرها في العراق والا فلات حين مندم".