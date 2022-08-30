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وزير الصدر يعود مجدداً ويطالب بانسحاب "الفصائل" من الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2022-08-30T11:01:17+0000
وزير الصدر يعود مجدداً ويطالب بانسحاب "الفصائل" من الخضراء

شفق نيوز/ عاد مايعرف بـ"وزير الصدر" بالتغريد مجددا، اليوم الثلاثاء، بعد اغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل أمس، وطالب بانسحاب "الفصائل" من المنطقة الخضراء في بغداد.

وجاء بيان "وزير الصدر"، بعد كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي دعا فيها أتباعه للانسحاب من أماكن اعتصامهم في المنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة. 

وقال الوزير صالح محمد العراقي، في بيان هو الأول بعد نحو 24 ساعة على اغلاق حساباته على مواقع التواصل، إنه "على الفصائل المسلحة وإن كانت منتمية للحشد الشعبي تحت أي عنوان.. أن تخرج من المنطقة الخضراء.. لتأخذ القوات الأمنية زمام الأمور فوراً"، مشددا ً "وإلا فلا هيبة للدولة". 

وفي بيان لاحق ذكر العراقي مخاطبا من وصفهم "الثوار (السّلميون)"، قائلاً "قد وفّيتم وكفّيتم ولن نسمح بالتعدّي عليكم فأنتم حماة الاصلاح"، مشددا "لن نسمح بفساد جديد يقوده الفاسدون"، مقدما شكره لهم. 

وشهدت المنطقة الخضراء، اليوم الثلاثاء، انسحاب انصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء بعد أوامر زعيمهم مقتدى الصدر بالانسحاب خلال ساعة على اقصى حد.

وبدأ انصار التيار انسحاباً جماعياً من بوابات المنطقة الخضراء وابرزها بوابة التشريع وكذلك عبر جسور الجمهورية والسنك.

وأظهرت لقطات مصورة حمل أنصار التيار أسلحتهم وهم يهمون بالخروج من المنطقة المحصنة والتي تحولت لساحة قتال ومباشر على مدار الليلة الماضية وهذا اليوم حتى بدأ مؤتمر زعيم التيار الذي أوقف حالة المواجهة المباشرة.

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