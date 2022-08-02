وزير الصدر يعلن عن تشكيل لجنة لتنظيم الاعتصام ويحصر التصريحات به

شفق نيوز/ كشف المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة الأمور التنظيمية لاعتصام الصدريين في المنطقة الخضراء.

وقال العراقي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الإعتصام الشعبي لثوّار محرّم الحرام فقد تقرّر تشكيل لجنة خاصّة للقيام بهذه المهمّة وتقديم الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين كافة".

واضاف "على أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من خلال وزير القائد (الحاج صالح محمد العراقي) حصراً".

وبين ان اللجنة مكونة من "حازم الأعرجي، وإبراهيم الجابري، وحاكم الزاملي، ومحمد العبودي، وتحسين الحميداوي، وحسن علي الكعبي، وشيماء العبيدي".

وفي وقت سابق اليوم، قال المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير القائد"، في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الابطال، تقرر ما يلي".

وأضاف "إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".

وختم بالقول "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والإهتمام بكل ما يلزم".

ومنذ صباح يوم السبت الماضي، اقتحم متظاهرو التيار الصدري المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد ومجلس النواب العراقي، وأعلنوا من هناك اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، والمطالبة بأن يتولى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل الحكومة.