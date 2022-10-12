وزير الصدر يعلق على خبر لوكالة شفق نيوز ويرد على الإطار

شفق نيوز/ علق صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء،، على خبر لوكالة شفق نيوز بشأن استعداد الاطار التنسيقي لتغيير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وجاء تعليق "وزير القائد" على منشور لأحد اتباعه جاء فيه "نقلا عن بعض الوكالات (أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة لتغييـر مرشح رئاسـة الـوزراء محمـد شـياع السوداني، بـاي مـرشـح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي او حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات".

وأضاف صاحب المنشور، "اقول.. السيد الصدر ليس مثلكم بلا مبدأ قالها وفعلها ( لن اتوافق معكم ) بل اكثر من ذلك (لن اتحاور معكم الا بجلسة علنية ) #الصدر-رجل-المواقف-الثابتة".

وعلق وزير القائد صالح محمد العراقي، بالقول، "كاذبون.. مخادعون ..كلا للفساد".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن أطرافاً في الاطار التنسيقي أبلغت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعدادها لتغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "سعي بعض أطراف الإطار التنسيقي للتواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مازالت مستمرة، وهناك سعي لغرض الحوار المباشر مع الصدر، لكن الأخير مازال يرفض أي تفاوض مع أي طرف سياسي".

وبينت المصادر ان "بعض أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة لتغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، باي مرشح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي او حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات، وموقفه من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مازال غامضا حتى الساعة".

ويستعد مجلس النواب غداً الخميس، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على مرشح واحد للمنصب.