سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الصدر يعلق على خبر لوكالة شفق نيوز ويرد على الإطار

Category: سیاسة

Date: 2022-10-12T19:04:42+0000
وزير الصدر يعلق على خبر لوكالة شفق نيوز ويرد على الإطار

شفق نيوز/ علق صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء،، على خبر لوكالة شفق نيوز بشأن استعداد الاطار التنسيقي لتغيير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وجاء تعليق "وزير القائد" على منشور لأحد اتباعه جاء فيه "نقلا عن بعض الوكالات (أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة لتغييـر مرشح رئاسـة الـوزراء محمـد شـياع السوداني، بـاي مـرشـح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي او حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات".

وأضاف صاحب المنشور، "اقول.. السيد الصدر ليس مثلكم بلا مبدأ قالها وفعلها ( لن اتوافق معكم ) بل اكثر من ذلك (لن اتحاور معكم الا بجلسة علنية ) #الصدر-رجل-المواقف-الثابتة".

وعلق وزير القائد صالح محمد العراقي، بالقول، "كاذبون.. مخادعون ..كلا للفساد".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن أطرافاً في الاطار التنسيقي أبلغت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعدادها لتغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "سعي بعض أطراف الإطار التنسيقي للتواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مازالت مستمرة، وهناك سعي لغرض الحوار المباشر مع الصدر، لكن الأخير مازال يرفض أي تفاوض مع أي طرف سياسي".

وبينت المصادر ان "بعض أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة لتغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، باي مرشح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي او حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات، وموقفه من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مازال غامضا حتى الساعة".

ويستعد مجلس النواب غداً الخميس، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على مرشح واحد للمنصب.

related

الإطار يبدي موقفه من دعوة الصدر للإبقاء على الكاظمي وحكومته لإجراء الانتخابات المبكرة

Date: 2022-09-08 13:53:28
الإطار يبدي موقفه من دعوة الصدر للإبقاء على الكاظمي وحكومته لإجراء الانتخابات المبكرة

وزير الصدر يرد على دعوة الإطار جماهيره للتظاهر: إياكم وزعزعة السلم الأهلي

Date: 2022-07-30 11:53:56
وزير الصدر يرد على دعوة الإطار جماهيره للتظاهر: إياكم وزعزعة السلم الأهلي

انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

Date: 2022-04-06 20:10:41
انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر

Date: 2021-10-28 09:15:13
يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر

وزير الصدر يطرح رؤيته بشأن العراق الجديد

Date: 2022-08-28 07:47:26
وزير الصدر يطرح رؤيته بشأن العراق الجديد

العامري يتريث.. وقياديو التيار: لا لقاء إلا بعد هذه الشروط

Date: 2022-08-05 19:59:43
العامري يتريث.. وقياديو التيار: لا لقاء إلا بعد هذه الشروط

وزير الصدر يحذر قيس الخزعلي: إذا لم تتبرأ من ميليشياتك فأنت أيضا وقح

Date: 2022-09-01 08:06:55
وزير الصدر يحذر قيس الخزعلي: إذا لم تتبرأ من ميليشياتك فأنت أيضا وقح

الديمقراطي والسيادة يبلغان التنسيقي: لن نذهب مع أي حكومة دون موافقة الصدر  

Date: 2022-09-12 08:14:39
الديمقراطي والسيادة يبلغان التنسيقي: لن نذهب مع أي حكومة دون موافقة الصدر  