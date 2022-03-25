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وزير الصدر يعلق على حصر منصب رئيس مجلس الوزراء بالشيعة فقط ويهاجم "الثلث المعطل"
Category: سیاسة
Date: 2022-03-25T11:20:49+0000
وزير الصدر يعلق على حصر منصب رئيس مجلس الوزراء بالشيعة فقط ويهاجم "الثلث المعطل"
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