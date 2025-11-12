وزير الصدر يعاتب وكيل السيستاني: "هل نسيتم نفوذ الدولة العميقة؟"

شفق نيوز– النجف

علق وزير زعيم التيار الوطني الشيعي (الصدري) مقتدى الصدر، المعروف بـ"وزير القائد"، على مقطع فيديو منسوب إلى وكيل المرجع الأعلى علي السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، يتعلق بدعوته المواطنين للمشاركة في الانتخابات التشريعية واختيار الأصلح.

وقال "صالح محمد العراقي"، "في منشور له بعنوان (عتب محب)، إن قناة كربلاء بثّت مقطعاً للكربلائي يحث فيه على المشاركة بالانتخابات، ويبيّن أن المقاطعة لا تنفع في ردع الفاسدين، داعياً إلى انتخاب الأصلح وعدم التصويت للفاسدين.

وردّ وزير الصدر قائلاً: "سماحة الشيخ، لو انتخب أتباعك الصالح وتركوا الفاسد، فهل يعني ذلك تشكيل حكومة صالحة؟ هل نسيت نفوذ الدولة العميقة الفاسدة وتسلطها على مفاصل الانتخابات؟"، مضيفاً أن "فوز الصالح في ظل تلك الهيمنة أمر مستبعد".

وتابع في منشوره: "حتى لو حصل الصالح على بعض المقاعد، فسيضطر لاحقاً إلى التحالف مع الفاسدين والوجوه القديمة لتشكيل الحكومة وتقسيم الكعكة، فينال من عدوى الفساد ما يجعله غير صالح مستقبلاً".

وأشار وزير الصدر إلى أن "الكربلائي ربما لم يشارك في الانتخابات هذا العام، ما قد يكون دليلاً كافياً لأتباعه كي لا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع"، مضيفاً: "كنا وما زلنا ننتظر منك الأفضل لإنقاذ العراق من أنياب الفاسدين وتطهير المذهب من سوسة الفساد".

وختم منشوره بالقول: "حتى وإن عوقبت القناة على تصرفها الفردي، فقد عاد السلاح المنفلت والمليشيات إلى تقاسم السلطة، وعاد الفساد ينخر في جسد الوطن"، مضيفاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... شيخنا شكراً، محبتي، وآخر دعوانا أن ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة... والسلام ختام".