"وزير الصدر" يصدر عشرة تعليمات لمتظاهري "المنطقة الخضراء"

شفق نيوز/ أصدر مابات يعرف بـ "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الأحد، عشرة تعليمات للمتظاهرين في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة العراقية بغداد.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما وصفه بـ "تحرير" المنطقة الخضراء ، ودعوته كافة العراقيين إلى مساندة "ثورة الإصلاح" في إشارة إلى أتباعه من المتظاهرين والمعتصمين داخل مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء.

وقال "وزير الصدر" صالح محمد العراقي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، حمل عنوان "تعليمات إلى للمتظاهرين والمحتجين ضدّ الفساد والمحاصصة والتبعية".

١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .

٢- عدم استحداث بناء على الاطلاق.. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .

٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .

٤- عدم استصدار بيانات فردية .

٥- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .

٦- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سـ*ـلاح مطلقاً .

٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .

٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .

٩- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية .

١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية .

واقتحمت أعداد كبيرة من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، مبنى البرلمان العراقي، في ثاني اقتحام خلال يومين، واعلنوا اعتصاما مفتوحا حتى طرد من وصفوهم بـ" الفاسدين".

وفي تصعيد جديد، أعلن المعتصمون، اليوم، تشكيل لجنة تنسيقية والتي أصدرت بيانها الأول، وأعلنت التصويت للصدر حاكما للعراق.