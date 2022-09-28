وزير الصدر يوجه تحذيرا للسياسيين: إن عدتم كما كنتم فإنها نهاية العراق ونهايتكم

شفق نيوز/ حذر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، الكتل السياسية وزعمائها من أن استمرار الفساد المالي والإداري وإعادة استنساخ نفس تجارب الحكم في الحكومات السابقة سيؤدي إلى "نهاية العراق".

وقال العراقي المعروف باسم "وزير القائد"، في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "اني لكم من الناصحين.. الى القادة والساسة والحكام بل وعوام الناس من أتباعهم في عراقنا الحبيب، الوطن أهم من مناصبكم وكراسیكم وسلطتكم وسلاحكم ومشاريعكم وتجارتكم وأموالكم وأهليكم وقصوركم".

وأضاف "فإن كانت تجارتكم وأموال اقترفتموها أهم وأحب عندكم من وطنكم وشعبكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وإن كنتم بعتم وطنكم من أجل ذلك فإننا لم ولن نستغن عن الوطن ولن نشارككم ولن نهادنكم ولن نحاوركم على إتمام صفقة الفساد وإرجاع العراق الى المربع الأول والمعادلة الفاشلة التي نهى الله عنها لأنها أضرت بالوطن ونهت عنها المرجعية حين قالت: (المجرب لا يجرب) لا بنفس الأشخاص ولا بنفس النظام ولا بنفس الدستور ولا بنفس الآليات ولا بنفس المليشيات ولا بنفس التبعية ولا بنفس الأسلوب، بل ونهى عنها الشعب الذي ما انفك يتظاهر ويعتصم ويحتج ويضرب عن الطعام وأنتم لا تبالون وقد ضاعت كرامته ولقمته وأمنه وحريته وانتهكت سيادته من هنا وهناك".

وتابع العراقي "انتم الأن أصحاب رؤوس أموال ضخمة وقد كنتم من قبل اصحاب اعمال بسيطة فكيف بكم الآن وأنتم أصحاب المليارات والقصور والمزارع والتجارة.. كل ذلك على حساب الشعب المظلوم.. والذي ما إن طالب بلقمته وحقوقه قمعتموه وقتلتموه وما شهداء تشرين وعاشوراء عنكم ببعيد".

وأشار إلى أن "التاريخ يعيد نفسه، فقد حكمت بنو أمية: (البعث وكبيره) واليوم يراد لبني العباس أن يتحكموا بمصير شعب عريق.. فإنا لله وإنا اليه راجعون. أفلا تستحون أفلا تتعظون؟، فلقد أذيتم شعبكم وعصيتم مراجعكم ودمرتم وطنكم الذي يعاني القحط والجفاف ونقص الأمن والخوف ونشرتم الفساد فجعلتموه سجية وشوهتم سمعة المقاومة والحشد والجهاد بل الدين والمذاهب أجمع فتتقاتلون وطرأ ثم تتوافقون على حساب أهلكم وشعبكم".

واعتبر العراقي ان هذا "بعيد كل البعد عن السياسة وبعيد عن ما أمر به سيد الوصيين عليه السلام حينما قال: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك الحرب الله فإنه لا يدي لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته).. أفلا تبصرون؟".

وختم بالقول "فوالله إن عدتم كما كنتم فإنها نهاية العراق بل ونهايتكم أيضا.. فاتقوا الله إن كنتم قادرين على ذلك بعد أن أغرتكم الدنيا ولفت حولكم حبائل الشيطان وطابت لكم زخارفه وألاعيبه.. ولات حين مندم".