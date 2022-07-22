وزير الصدر يرد على مبادرات اللقاء مع المالكي: تريدونه يتصالح مع صاحب التسريبات العميل؟

شفق نيوز/ رد صالح محمد العراقي المعروف باسم وزير الصدر، يوم الجمعة، على مبادرات أطلقها وجهاء وشيوخ عشائر للصلح مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال وزير الصدر في تغريدة تعليقاً على تسريبات صوتية قيل إنها للمالكي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، "أين القانون من التسريبات وأين القضاء من ذلك؟! وأين كبير السلطة القضائية من ذلك!!!؟؟؟ أهذه التصريحات الرعناء أهم، أم الثلث المعطّل لجلسات البرلمان ؟! فيا كبير السلطة القضائية: امثل هذا ومن رضي بتصريحاته من المتوافقين معه مؤهل لمسك زمام الحكم!!؟؟؟ هل هذا مؤهل للدفاع عن المذهب.. وهو يكيل التهم لقائد وتيار شـ*ـيعـ•ـي جعـ*ـفري!!؟؟ أهذا مؤهل للدفاع عن المذهب وهو الذي يجيش الملـ•ـيشـ*ـيات للهـ•ـجوم على النجف الأشرف ؟؟!!".

وتابع ، "برأيي الشخصي: إن القضاء على المحك.. فإما العدالة وتطبيق القانون.. أو الإنحياز والتستّر عن الخارجين عن القانون! وأوجّه كلامي أيضاً للأخوة في (حزب الدعوة)! أهكذا التعامل مع الشعب ومع المرجعية ومع الطوائف والأعراق ومع (آل الصدر) الذين تدّعون الوصل بهم؟! ثم أوجهّه الى (من يريد منّا الترفّع عن التسريبات) أتريد من قائدنا أن يترفّع عن التعدّي على المرجعية؟! أم على الدمـ*ـاء؟!.. أم على شتم الشعب!؟.. أم تخرّص ضدّ الحـ*ــشـ•ـد؟!.. أم تريده أن يترفّع عن اتّهامه بالعمالة (لاسـ*ـرائيل) وهو بمثابة (هدر د•••ـم)!!!؟؟.. أم ماذا؟! ويا من تريدون الصلح مع صاحب التسريبات.. أتريدونه أن يتصالح مع العميل وقـ*ـاتـ•ـل الشعب؟؟! أم تريدون من قائدنا أن يتصالح مع من يشتم الشعب ويتعدى على القوات الامنية والحـ*ـشـ*ـد؟!!! ما هكذا الظن بكم يا قادة التشـ*ـيّع والوطن!!!؟؟؟؟؟".