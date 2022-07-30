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وزير الصدر يرد على دعوة الإطار جماهيره للتظاهر: إياكم وزعزعة السلم الأهلي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T11:53:56+0000
وزير الصدر يرد على دعوة الإطار جماهيره للتظاهر: إياكم وزعزعة السلم الأهلي

شفق نيوز/ رد صالح محمد العراقي المعروف بوزير مقتدى الصدر يوم السبت، على دعوة الاطار التنسيقي لجماهيره بالتظاهر ضد احتجاجات الصدر.

وذكر ظل الصدر المعروف بالعراقي في تغريدة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن "تفجير المسيّرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفساد كسراً لهيبة الدولة". 

وأضاف أن "زعزعة الأمن الطائفي في كوردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة

وما (قاسم مصلح) عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد".

وحذر العراقي الإطار قائلا" فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات الحالية المزورة) كما تدّعون".

ودعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري في وقت سابق من يوم السبت، جماهيره للتظاهر بالضد من احتجاجات التيار الصدري.

وذكر الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الايام  وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والاجهزة الامنية"

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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