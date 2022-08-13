وزير الصدر يدعو لتظاهرات "مليونية" في ساحة التحرير وسط بغداد

شفق نيوز/ دعا "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، العراقيين كافة بالخروج في تظاهرات "سلمية مليونية" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد "ضد الفساد والميليشيات والأحزاب الفسادة المتسلطة".

جاء ذلك في مدونة نشرها "وزير القائد" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونسبها إلى الصدر.

وقال المقرب من الصدر في منشوره، إن "هذا ندائي الأخير (..) بعد أن انقسم الإحتجاج الى فسطاطين صار لزاماً عليَّ أن أتحرّى أيّ الفسطاطين أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم".

وخاطب الصدر الشعب العراقي كافة "بعشائره، وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً"، قائلا "إنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والميليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة".

ومضى في مخاطبته العراقيين "نعم، أعوّل عليكم وأتوسّم منكم الشجاعة وعدم الخذلان، فهي (نهاية الفرصة الأخيرة)، وذلك من خلال مظاهرة (سلمية) (مليونية) موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقّته ومنازله للتوجّه الى العاصمة بغداد الحبيبة والى ساحة التحرير ثمّ الى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق، وذلك بزحف (مليوني) مهيب حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرّر وبأصواتكم العالية التي تهزّ عروش الأشقياء ثم العودة الى منازلكم سالمين آمنين".

وتابع زعيم التيار الصدري بالقول "لنبعث برسالة مليونية شعبية الى العالم كلّه بأن: العراق مع الإصلاح، والإصلاح مع العراق ولا مكان للفساد والفاسدين".