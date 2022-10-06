الصدر يدعو الكاظمي لـ"كبح جماح ميليشيات قيس" ويجمد السرايا في العراق باستثناء سامراء

شفق نيوز/ دعا المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المعروف بـ"وزير القائد" يوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة إلى "كبح جماح" ميليشيات عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، معلنا في الوقت ذاته تجميد سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في مناطق ومدن العراق باستثناء في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز؛ إن "على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وامثالها فهي لا تعرف غير الارهاب والمال والسلطة".

وأضاف وزير القائد "وبدورنا ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إن وجدت بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين : ( سامراء وماحولها) او حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الحالي.

وتابع صالح محمد العراقي "بخلافه سنعلن اجراءات اخرى لاحقا فترهيب وإخافة المدنيين وارعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع".