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وزير الصدر يحمل الكتل السياسية مسؤولية اي اعتداء على المتظاهرين

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T09:04:47+0000
وزير الصدر يحمل الكتل السياسية مسؤولية اي اعتداء على المتظاهرين

شفق نيوز / حملت صفحة "وزير القائد" على مواقع التواصل الاجتماعي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الكتل السياسية مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين في المنطقة الخضراء وسط بغداد ومحيطها.

وذكرت الصفحة، أن "قوات الأمن مع الإصلاح والإصلاح معها، مخاطباً الأحزاب السياسية بالقول: "سرقتم أموال العراق فكفاكم تعدي على الدماء الطاهرة".

وانطلقت صباح اليوم السبت تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري للتعبير عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

واقتحم اتباع التيار الصدري يوم السبت، المنطقة الخضراء بعد أن أحاطوا بها، وإزالة الحواجز الكونكريتية التي وضعتها قوات الأمن لعرقلة الاقتحام.

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