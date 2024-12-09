وزير الصدر يحذر من تحرك لنشر الفتنة في العراق

شفق نيوز/ حذر وزير الصدر "صالح محمد العراقي"، يوم الاثنين، من محاولات لنشر الفتنة في العراق، فيما شدد على ضرورة الحفاظ على البلد وسمعته.

وكتب وزير الصدر، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أن "في العراق من سيحاول نشر الفتـنة وزعزعة الأمن وفق أهوائه وشهواته ومصالحه من الداخل والخارج على حدّ سواء"، لافتاً إلى أنهم "من داخل التيار الوطني الشيعي، وممن إندسّوا فيه زوراً وبهتاناً ومن خارجه بطريق أولى".

وشدد على ضرورة الحفاظ على العراق ومقدساته وسمعته، مردفاً "هناك من يتربص بعراقنا السوء فلا تعينوه على ذلك لا بقول ولا بفعل ولا أي شيء على الإطلاق".