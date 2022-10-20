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الصدر يتبرأ من جهات تسعى لتشكيل مجاميع عسكرية خاصة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-20T07:47:01+0000
الصدر يتبرأ من جهات تسعى لتشكيل مجاميع عسكرية خاصة في العراق

شفق نيوز/ أعرب صالح محمد العراقي ما يُسمى بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، عن براءة التيار من جهات (لم يسمها) تسعى لتشكيل مجاميع عسكرية خاصة تهدف إلى خرق القانون وزعزعة الأمن في البلاد.

وقال العراقي في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الصدر، انه "تناهى إلى مسامعي ان هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن، ومن هنا اعلن ان هذه ليست افعالنا ولا اخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم".

وأردف بالقول "نحن نبرأ منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الحبيب، ونرجوا من الجميع التعاون معنا بالابلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى فأعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الاخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة".

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