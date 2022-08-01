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"وزير الصدر": نثمن حياد الحشد ونتأسف لإعتداء بعض متظاهري الإطار على القوات الامنية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-01T15:33:48+0000
"وزير الصدر": نثمن حياد الحشد ونتأسف لإعتداء بعض متظاهري الإطار على القوات الامنية

شفق نيوز/ ثمنّ صالح محمد العراقي المعروف بـ(وزير الصدر)، اليوم الإثنين، الحشد الشعبي لوقوفه على الحياد بين "فسطاطي الإصلاح والاطار"، فيما أبدى "أسفه" لما وصفه بـ"اعتداء" بعض المتظاهرين من الاطار على القوات الأمنية ومكافحة الشغب.

وقال وزير الصدر في تغريدة على موقع تويتر إنه "شيء مؤسف أن نرى بعض المتظاهرين، الاطار، يعتدون على القوات الأمنية وعلى قوات مكافحة الشـغب فذلك فعل مشين"، مبينا أن "القوات الأمنية سور الوطن".

وأضاف وزير الصدر "كما إننا نثمّن موقف أخوتنا في الحشد الشعبي بالوقوف على الحياد بين الفسطاطين: فسطاط الإصلاح وفسطاط الإطار".

وتابع وزير الصدر قائلاً "ومن هنا أدعو تلك الثلة (المغرر بها) الى الالتزام بالسلمية وعدم التعدّي على أحبتنا القوات الأمنية وعلى الممتلكات العامة، وبابنا مفتوح لإعلان توبتهم والتحاقهم بفسطاط الإصلاح وحبّ الوطن".

وكان متظاهرو الإطار التنسيقي اجتازوا، اليوم الاثنين، الحاجز الأمني في محاولة للدخول للمنطقة الخضراء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المتظاهرين اجتازوا الحاجز الأول من الجسر المعلق في محاولة للتقدم باتجاه الجسر المعلق المؤدي الى المنطقة الخضراء.

وتابع مراسلنا؛ أن القوات الامنية فتحت خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في محاولة لإبعادهم ومنعهم من التقدم.

فيما ناشد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي المتظاهرين بعدم الدخول الى المنطقة الخضراء او الاشتباك مع القوات الامنية

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