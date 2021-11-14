وزير الصدر لأنصاره: من يحصل على "تعيين" عليه ان يوقع بالدم

شفق نيوز/ طالب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاحد، اعضاء تياره بالتوقيع بـ"الدم" لمن يحظى بدرجة وظيفية.

وكتب العراقي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر؛ "إذا كان التيار يريد أن يكون عوناً للإصلاح ومشروع الإصلاح الذي حمل لواءه سماحة السيد (رعاه الله) فعليهم وكمرحلة أولى، التخلّي عن التعيينات الفضائية، ودفع الأموال من أجل التعيين لأي شخص كائناً من كان، بل ويبلغ عن ذلك مقروناً بالدليل، وأن لا يجعل من التعيين في أي وظيفة كانت باباً للرزق والراتب والمحسوبيات او استعمال نفوذه في دوائر حكومية اخرى.. بل من أجل خدمة الوطن والشعب ولن يألوا جهداً في العمل الدؤوب وبعيداً عن الفساد".

ودعاهم الى الالتزام بـ"الطاعة والثقة والمركزية، وأن يلتزم بالشرع والقانون"، مشددا على انه "إذا سلب منه التعيين لأي سبب كان فلن يتخلّى عن ثوابته وانتمائه".

وأكد أنه "سيوقع ويبصم بالدم كل من يحصل على تعيين مهما كان منصبه".