وزير الصدر لمتظاهري المحافظات: أنتم رفعة رأس عودوا سالمين غانمين

شفق نيوز / وجه صالح محمد العراقي المعروف بـ(وزير القائد)، اليوم الاثنين، الشكر لاتباع التيار الصدري المتظاهرين في المحافظات ودعاهم إلى العودة لمنازلهم بعد إقامة صلاة المغرب، فيما وصفهم بأنهم "رفعة رأس.

وقال وزير القائد في تغريدة على تويتر وجهها للمتظاهرين في المحافظات العراقية وتابعتها وكالة شفق نيوز "شكرا لكم، مظاهرات المحافظات #رفعة_رأس".

وأضاف وزير القائد "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".

وكان صالح محمد العراقي ثمنّ ، اليوم الإثنين، الحشد الشعبي لوقوفه على الحياد بين "فسطاطي الإصلاح والاطار"، فيما أبدى "أسفه" لما وصفه بـ"اعتداء" بعض المتظاهرين من الاطار على القوات الأمنية ومكافحة الشغب.

وكانت محافظات عراقية عدة شهدت ، اليوم الاثنين، تظاهرات مؤيدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعوته للتظاهر في المحافظات، باستثناء محافظة النجف، فيما انضمت محافظة سنية لأول مرة للتظاهرات المؤيدة للصدريين.