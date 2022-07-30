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وزير الصدر للمتظاهرين: لا نرضى بالتعدي على القضاء ونزاهته مطلبنا

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T10:29:16+0000
وزير الصدر للمتظاهرين: لا نرضى بالتعدي على القضاء ونزاهته مطلبنا

شفق نيوز/ أكد المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير الصدر"، يوم السبت، عدم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية.

وقال العراقي في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم، نزاهة القضاء مطلبنا، استقلالية القضاء مطلبنا".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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