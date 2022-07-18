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"وزير الصدر ": شكرا لكم لا تتظاهروا ضد التسريبات

Category: سیاسة

Date: 2022-07-18T18:44:59+0000
"وزير الصدر ": شكرا لكم لا تتظاهروا ضد التسريبات

شفق نيوز/ دعا صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، اتباع الأخير إلى عدم تنظيم تظاهرات احتجاجية على التسريبات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال العراقي، المعروف بـ"وزير القائد" في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "شكرا لكم.. لا داعي للمظاهرات بخصوص التسريبات.. اكرر: شكرا لكم".

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، مساء اليوم الاثنين، خروج تظاهرة لأنصار الصدر تندد بالتسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي والتي تضمن آخرها تهديداً بـ"هجوم مسلح على محافظة النجف" يشنه المالكي ضد الصدر، بحسب التسريبات.

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