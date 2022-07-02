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"وزير الصدر": العراق لن يرجع للتوافق مهما كانت النتائج

Category: سیاسة

Date: 2022-07-02T17:55:43+0000
"وزير الصدر": العراق لن يرجع للتوافق مهما كانت النتائج

شفق نيوز/ جدد مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، موقفه الرافض للتوافق بالمضي في العملية السياسية في العراق.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر والذي يعرف نفسه بـ"وزير القائد" في منشور على مواقع التواصل "فيسبوك"، "إن بين قائدنا وبين الله عهداً (..) ألّا يضع يديه بيد أي فاسد"، مشددا على أنه "لن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج".

ووصف انسحاب الصدر من العملية السياسية بأنه "كان بمثابة (انسحاب المنتصر)"، وانها "خطوة لإنقاذ الوطن".

وتابع العراقي بالقول إن "الانسحاب سيكشف حقيقة مدّعي الدفاع عن المذهب، فياترى ما هم فاعلون في تغييب طبقة شعبية هي الأغلب والاشجع في مقاومة الاحتلال وحرب الإرهــاب والأقرب الى قلوب الشعب والمنصفين، ولن نشاركهم مهما حدث".

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