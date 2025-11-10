"وزير الصدر": الزموا منازلكم غداً وكونوا متأهبين لأي توجيه ولا تعرقلوا العملية الديمقراطية

شفق نيوز- النجف

وجه ما يعرف بـ"وزير الصدر" صالح محمد العراقي، مساء اليوم الاثنين، ست "نصائح للمقاطعين" للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة غداً الثلاثاء.

وذكر المقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي "التيار الصدري" مقتدى الصدر في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "أيها المقاطعون أنصحكم غداً بما يلي أولاً: لا تخرجوا من منازلكم قدر الإمكان إلا لضرورة قصوى وليكن يومكم (يوم العائلة) وإجازة عن العمل إلى ما بعد صلاة المغرب".

وأضاف "ثانياً: استغلوا الفرصة للعبادة والدعاء والاستغفار وليكن يومكم (يوم طاعة) من أيام الله يستثنى من ذلك (أفراد المفوضية)، وثالثاً: كونوا متأهبين لأي توجية عام أو خاص إن وجد، ورابعاً: إياكم وعرقلة (العملية الديمقراطية) وإن كانت عرجاء".

وتابع في "نصائحه" قائلاً "خامساً: من اضطر للاشتراك فليفعل كما فعلت قواتنا الأمنية البطلة، وسادساً: بعد انتهاء عملية الاقتراع اذهبوا إلى المساجد والحسينيات ودور العبادة والكنائس لتحمدوا الله على أن هداكم للمقاطعة وادعوا لقائدكم بالتوفيق والسلامة".

ويقاطع التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر هذه الانتخابات رغم محاولات ثنيه عن هذا الموقف من قبل أطراف وشخصيات سياسية بارزة إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل.

ويرى مراقبون أن المقاطعة الصدرية التي تستند إلى قاعدة جماهيرية منضبطة ومنظمة، قد تُضعف الزخم الشعبي للانتخابات وتُحدث خللاً في التوازن السياسي داخل المكون الشيعي، خصوصاً في المحافظات التي شكل فيها التيار الصدري قوة انتخابية حاسمة خلال الدورات السابقة.

وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللاً ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

وقرر الصدر، في حزيران/ يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

وصباح يوم غد الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وتحديداً عند الساعة السابعة صباحاً، تنطلق عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، في بغداد والمحافظات، بما فيها محافظات إقليم كوردستان.

ويبلغ عدد ناخبي التصويت العام 20,063,773 ناخباً، موزعين على 8,703 مراكز اقتراع و39,285 محطة انتخابية في مختلف المحافظات، بحسب المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.