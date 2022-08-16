وزير الصدر: الثالوث الإطاري يلعب بالنار

شفق نيوز/ شن ما بات يعرف بوزير الصدر، هجوماً جديداً على قوى معينة في الإطار التنسيقي، وسط تصاعد المخاوف من وقوع مصادمات مسلحة بين القطبين الشيعيين، على وقع أزمة سياسية يعيشها العراق.

وقال "وزير الصدر" الذي يعرف نفسه بـ"صالح محمد العراقي"، "يجب على الكتل المنضوية في (الإطار) كبح جماح (الثالوث الإطاري المشؤوم) فوراً، فهذا الثالوث (يلعب بالنار) وقد يكون من صالحه تأجيج (الحرب الأهلية) من خلال: (الاعتصام مقابل الإعتصام) أو (المظاهرات مقابل المظاهرات)، فإننا إن نتظاهر إنما نتظاهر ضدّ الفاسدين.. فهل هم فـ.ـاســدون؟!".

وعلى ما يبدو، فإن حديث "العراقي" يشير إلى قوى الإطار التي تنظم الاعتصام المقابل لاعتصام الصدريين، على عتبة المنطقة الخضراء، وهي كل من دولة القانون، عصائب أهل الحق، تيار الحكمة.