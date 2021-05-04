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وزير الصحة العراقي يُقدّمُ استقالته من منصبه

Category: سیاسة

Date: 2021-05-04T13:00:15+0000
وزير الصحة العراقي يُقدّمُ استقالته من منصبه

العراق

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