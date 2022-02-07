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وزير الزراعة: انعقاد المؤتمر الدولي لمنظمة "فاو" في بغداد نصر كبير

Category: سیاسة

Date: 2022-02-07T14:05:41+0000
وزير الزراعة: انعقاد المؤتمر الدولي لمنظمة "فاو" في بغداد نصر كبير

شفق نيوز/ عدّ وزير الزراعة محمد الخفاجي، يوم الاثنين، عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة في العاصمة بغداد لبحث التحديات التي تواجهها المنطقة الإقليمية في مجال الزراعة والمياه، "نصر كبير" للعراق.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي (36) للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو)، إن "16 دولة حضرت بشكل فعلي في المؤتمر، و17 دولة كان حضورها افتراضياً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

واشار الى مشاركة "دول من الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المؤتمر ويعد هذا نصراً كبيراً للعراق لجمع هذا العدد في العاصمة بغداد"، مبيناً أن المؤتمر "ناقش التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على مستوى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ودول الجوار".

واضاف الخفاجي ان "رعاية رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر منحه زخماً كبيراً".

وانطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي السادس والثلاثين للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تحت عنوان" التعافي ومعاودة التشغيل"، صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد، لبحث التحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صعيد الزراعة والمياه.

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