وزير الزراعة اللبناني لشفق نيوز: غداً سنوقع اتفاقية مع العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، يوم الاثنين، ان اتفاقية في القطاع الزراعي والتبادل التجاري سيتم توقيعها مع العراق.

وقال الحاج حسن، المتواجد في العاصمة بغداد لمشاركته في أعمال المؤتمر الإقليمي (36) للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو)، في تصريح لوكالة شفق نيوز "سيتم يوم غد الثلاثاء توقيع اتفاقية تهتم بالشأن الزراعي والاستيراد والتصدير والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين بغداد وبيروت".

وبين ان "الاتفاقية التي سيتم توقيعها عبارة عن مذكرة تفاهم بين العراق ولبنان للتبادل الزراعي".

وانطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي السادس والثلاثين للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تحت عنوان" التعافي ومعاودة التشغيل"، صباح اليوم في العاصمة العراقية بغداد، لبحث التحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صعيد الزراعة والمياه.