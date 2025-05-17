وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: نرفض التهجير لسكان غزة وندعم حصر السلاح بلبنان

شفق نيوز/ أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، يوم السبت، على رفض بلاده لتهجير الشعب الفلسطيني، فيما وصف القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا بأنه فرصة للتعافي.

وقال الجبير، خلال كلمته في القمة العربية، المنعقدة في العاصمة بغداد، بدورتها الـ34، إن "المملكة تشدد على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة، وترفض التهجير القسري أو فرض حلولا لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني".

وأضاف "نطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وفقا لحدود عام 1967"، متابعا "كما تؤكد المملكة رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على الاراضي السورية وتشدد على دعم الحكومة السورية".

وأكد "تشيد المملكة بالقرار الذي اعلنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خلال زيارته المملكة برفع العقوبات عن سوريا والذي يمثل فرصة عظيمة للبناء والتعافي واعادة الازدهار".

ولفت إلى أن "المملكة مستمرة في عملها في جمهورية السودان، مؤكدين اهمية مواصلة الحوار بين اطراف النزاع ووقف اطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب السوداني وتسهيل وصول المساعدات الانسانية له".

وأشار إلى أنه "ستواصل المملكة جهودها لتحقيق الاستقرار في اليمن والتوصل لاتفاق يمني لإنهاء الازمة، ونجدد التأكيد على تأمين الممرات البحرية وسلامتها التي تعد مطلبا دولية لتعلقها بمصالح العالم".

واستطرد "وبشأن لبنان، فإن السعودية تدعم الجهود لاصلاح المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة".

وبعد إنتهاء كلمة الجبير، بدأت أعمال جلسة مغلقة، حيث أعلن الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، عن ذلك.