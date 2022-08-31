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وزير الدفاع يعلق على أحداث "الخضراء" ويعلن "تأشير نقاط ضعف": سيتم تعزيزها لتأمين الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2022-08-31T19:24:13+0000
وزير الدفاع يعلق على أحداث "الخضراء" ويعلن "تأشير نقاط ضعف": سيتم تعزيزها لتأمين الخضراء

شفق نيوز/ علق وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، يوم الأربعاء، على الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء مؤخراً، مؤشراً في ذات الوقت "نقاط ضعف" قال إنه سيتم تعزيزها لتأمين الخضراء.

وقال عناد في مقابلة مع الإعلام الحكومي، إن "قطعات الجيش العراقي عملت بحرفية عالية في التعامل مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء"، مبيناً ان "الأحداث الأخيرة في المنطقة الخضراء كانت أشبه بالحرب".

واوضح ان "دعوة السيد مقتدى الصدر يوم أمس حقنت الدماء".

وتابع، "أشرنا عدد من نقاط الضعف وسيتم تعزيزها لتأمين المنطقة الخضراء".

وفيما يخص الوضع الأمني العام، "بقايا داعش أصبحت بدرجة من الضعف ولا تهدد أمن البلد وقدراتهم محدودة".

ولفت الى "تخصيص مبالغ لقيادة المنطقة الأولى التي مقرها أربيل تقدر بـ72 مليار دينار لتعيين شرطة حدود جديدة".

وأشار الى "وجود تخطيط بفتح باب التطوع ورفد المنظومة الأمنية بدماء جديدة"، مبينا ان "هناك وجبة جديدة تتضمن أكثر من 37 ألفاً من المفسوخة عقودهم سيتم إعادتهم إلى الخدمة".

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