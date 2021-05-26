وزير الدفاع من ذي قار: لا نقبل أن يُعتدى على المتظاهرين مهما كلف الأمر

شفق نيوز/ شدد وزير الدفاع جمعة عناد يوم الأربعاء أن السلطات الأمنية والحكومية ترفض أي اعتداء على المتظاهرين.

جاء ذلك في تصريح مشترك مع رئيس الحكومة المحلية في ذي قار أحمد الخفاجي.

وكان عناد قد وصل إلى ذي قار في وقت سابق من صباح اليوم لتفقد القطعات العسكرية في المحافظة .

وقال الوزير خلال التصريح: إنه الغرض من الزيارة هو لتفقد قطاعاتنا الموجودة في المحافظة. والاطلاع على الخطط المعدة مسبقاً لمجابهة اي تهديد.

واستطرد بالقول: التظاهرات في ذي قار مطلبية حسب القانون، ونحن اوصينا كل المنتسبين القادة والأمرين، والضباط والمراتب ان يتعاملوا مع المتظاهرين. بتعامل اخوي، مشددا على

أنه لا نقبل ان يعتدي عليهم احداً مهما كلف الأمر ومهما كان السبب وتحت اي عذر .

يأتي هذا في وقت شهدت فيه العاصمة بغداد احتجاجات تظاهرات حاشدة تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة وتخللتها أعمال عنف في ساحة التحرير. وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في أعمال العنف.

أفادت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الأربعاء، بسقوط 152 قتيلاً وجريحاً خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد مساء الثلاثاء.

بدوره قال المحافظ الخفاجي خلال التصريح: تقدمنا ببعض المقترحات والمطالب للوزير والتي من المؤمل ان يتم تلبيتها بالتنسيق مع الحكومة المركز الوضع الامني في ذي قار، والقطاعات العسكرية تعمل بمهنية عالية، معربا عن أمله باستتباب الامن لتبدأ مرحلة الاعمار والبناء في محافظة ذي قار.

الخفاجي ذكر أنه من الامور المهمة التي تم تداولها مع الوزير حماية المتظاهرين والتعامل معهم بمهنية عالية وبسلمية منع استخدام السلاح الحي واطلاق النار كافة في اي ظرف، وكذلك حماية الممتلكات العامة الحق العام، كما تم تداول وضع خطط امنية للمحافظة.

كما قال المحافظ: نحن نتعامل مع طلبات المتظاهرين بجدية ونحاول ان نحل الكثير من الملفات العالقة في الملف الخدمي وملف التعيينات في المحافظة.