وزير الدفاع من الموصل: العملية الانتخابية تسير بانسيابية دون خروقات

شفق نيوز- نينوى

أدلى وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، بصوته في أحد المراكز الانتخابية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية وهدوء تام في عموم محافظة نينوى.

وقال العباسي في تصريح صحفي لوسائل إعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن تشكيلات وزارة الدفاع انتشرت بشكل منظم لتأمين المراكز الانتخابية في نينوى والمحافظات كافة.

وأضاف العباسي، وهو رئيس تحالف "الحسم الوطني"، أن الوزارة لم تسجل حتى الآن أي خروقات أمنية، مؤكداً استمرار التنسيق بين القيادات الأمنية لتأمين خطوط سير الناخبين والمراكز الانتخابية وضمان سير العملية الديمقراطية بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة في جميع محافظات العراق واقليم كوردستان ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.