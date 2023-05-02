وزير الدفاع الإيطالي يصل بغداد ويؤكد عزمه وضع خطط عسكرية مشتركة

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع الإيطالي إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، فيما أكد خلال اجتماع جمعه مع نظيره العراقي عزمه وضع خطط عسكرية مشتركة بين البلدين.

وقالت الدفاع العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي استقبل، بمقر الوزارة في بغداد، اليوم، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، والوفد المرافق له.

وأضاف البيان، أن العباسي رحب في بداية اللقاء بنظيره الإيطالي، مثمناً جهود إيطاليا خلال مشاركتها بالتحالف الدولي في حرب العراق ضد داعش الإرهابي، كما ثمن دور بعثة حلف الناتو ودعمها للعراق من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي أُقيمت لكوادر وزارة الدفاع داخل وخارج العراق.

وبحسب البيان فقد تباحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات المستقبلية بين العراق وجمهورية إيطاليا، فضلاً عن سعي البلدين الى فتح سبل التعاون المشتركة في المستقبل وسيتم وضع الخطط اللازمة لذلك.