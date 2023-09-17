إيران: الاتفاق مع العراق لن يُمدد وسنقيّم الإجراءات المتخذة

شفق نيوز/ شدد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد الرضا آشتياني، يوم الأحد، أن اتفاق بلاده المبرم مع العراق لنزع سلاح المجاميع والأحزاب الكوردية المناهضة لنظام طهران والمتواجدة في إقليم كوردستان لن يتم تمديده.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن العميد آشتياني قوله: "ليس هناك أي تمديد للمهلة المحددة، وسنتخذ إجراءات بناء على الاتفاق الذي توصلنا إليه في الوقت المناسب".

وبشان الإجراءات التي اتخذها الجانب العراقي حتى الآن، أوضح وزير الدفاع الإيراني، إنه "تم إنجاز بعض الأعمال، وسنقيم الأمر في الساعات الأخيرة ونتخذ قرارنا بناءً على هذا التقييم".

يذكر أن نائب رئيس شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، قد هدد في التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وإذا لم يفوا بالتزاماتهم سنعود إلى الوضع السابق ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".

وفي يوم الأربعاء 13 من شهر أيلول الجاري صرّح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، بالتزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين.

وفي أوقات سابقة قام الحرس الثوري الإيراني بقصف مواقع في إقليم كوردستان وقال حينها أنه استهدف جماعات مسلحة كوردية تهدد الأمن الإيراني.