وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الثلاثاء، العاصمة بغداد، في زيارة تأتي خلال جولة شرق أوسطية، يتصدرها الملف الإيراني، والاوضاع الأمنية في المنطقة.

ويلتقي أوستن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما سيزور أربيل للقاء قادة إقليم كوردستان، بحسب مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الاثنين، ان زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن الحالية الى الشرق الاوسط تستهدف طمأنة حلفاء رئيسيين لواشنطن إزاء الالتزام الامريكي بالمنطقة بالرغم من تركيزها مؤخرا على روسيا والصين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن "زيارته لبغداد هدفها إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق".