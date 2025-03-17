وزير الدفاع الأمريكي يسلم السوداني تحذيراً: سنرد على أي دعم للحوثيين

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الاثنين، عن إيصال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث رسالة تحذير شديدة اللهجة الى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصاله معه مساء امس الأحد.

وتلقى السوداني، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً من هيغسيث، جرى خلاله بحث الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، واهتمامهما المشترك بالاستقرار والأمن الإقليمي.

وعن هذه المكالمة، قالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "هيغسيث ابلغ السوداني بأن أي تدخل للفصائل المسلحة العراقية، بشأن الاستهداف الأمريكي ضد الحوثيين في اليمن، سيدفع واشنطن لرد عسكري سريع ضد تلك الفصائل داخل العراق، ولهذا يجب منعها من أي تدخل كما حصل سابقاً في حرب لبنان وغزة".

وأضافت المصادر، أن "وزير الدفاع الأمريكي شدد على السوداني بضرورة الإسراع بحسم ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة والعمل على تفكيكها، وأكد أن هذا الملف محل اهتمام كبير لدى الرئيس ترامب وإدارته، فيما أكد السوداني بان الحكومة تعمل على ذلك ولديها حوارات مع الأطراف المسلحة للوصول الى اتفاق بهذا الخصوص".

ووفق البيان الرسمي العراقي، بحث رئيس الوزراء، مع وزير الدفاع الأمريكي، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وخاصة المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليمن والوضع "المقلق" في سوريا.

كما استعرض وزير الدفاع الأمريكي، التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليمن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها ما لم تتوقف الهجمات الحوثية على القوات الأمريكية وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر، كما أكد أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد، وأن العمليات العسكرية ستتوقف فور توقف هذه الهجمات.

وجدد السوداني، وفق البيان، التزام العراق بحماية مستشاري التحالف الدولي الذين يتواجدون في العراق بناءً على دعوة من الحكومة العراقية لدعم جهود مكافحة داعش، كما شدد على التزام العراق بحصر استخدام القوة بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

ويأتي اتصال هيغسيث، مع السوداني، بعد يوم من تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما أعلن ترامب، انتهاء زمن هذه الجماعة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.