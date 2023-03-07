وزير الدفاع الأمريكي من بغداد: أي هجمات تستهدف قواتنا في العراق يمكن أن تقوض الحرب ضد داعش

شفق نيوز/ صرّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الثلاثاء، بأن الهجمات التي تشنها الفصائل الشيعية المسلحة والتي تستهدف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يمكنها أن تقوض الحرب ضد تنظيم داعش في العراق.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد خلال زيارة غير معلنة إلى العراق، إن تحالف الناتو، والولايات المتحدة سيستمران في تقديم المساعدة إلى العراق، ونسعى إلى القضاء على تنظيم داعش.

وأضاف "نحن موجودون في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، وتعمل قوات التحالف الدولي في تقديم المشورة والدعم"، مردفا بالقول إن "هذه المهمة حساسة ويسرنا ان ندعم شركاءنا العراقيين، ولكن يجب ان نعمل بشكل آمن لاستمرار هذه الحرب ضد التنظيم المتشدد".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بالقول "نركّز على المهمة الموكلة بنا لهزيمة تنظيم داعش"، مشددا على أن "اي هجمات تستهدف قواتنا يمكن ان تقوض هذه المهمة".

وتابع أوستن "تحدثنا اليوم عن رؤية لشركاتنا مع العراق للتخلص من داعش، و نواصل دمج العراق مع شركائه في المنطقة بما يمكن أن يوفر الازدهار والأمن والإستقرار"، لافتا إلى أن شعوب المنطقة تتطلع لمواصلة المشاورة مع العراقيين لتحقيق مصالحهم، وأنا متفائل لمستقبل أفضل للشراكة (بين بغداد وواشنطن)، وأمريكا تواصل تعزيزها".