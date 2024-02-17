وزير الدفاع الألماني يؤكد لنيجيرفان بارزاني دعم بلاده المستمر للعراق في مجال مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مدينة ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني أشاد خلال اللقاء بدور ألمانيا في الحرب ضد داعش وكرر شكره وتقديره لدعم ألمانيا العراق وإقليم كوردستان، وأثنى على ألمانيا لمساعدتها في عملية توحيد قوات البيشمركة.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الألماني عن امتنانه وتقديره لدور البيشمركة في محاربة داعش وهزيمته، مجددا التأكيد على تعاون بلاده المستمر ودعمها للعراق وإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب والمخاطر الأمنية.