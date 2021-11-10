بناءً على دعوة رسمية من محمد بن سلمان ..وزير الدفاع العراقي يصل للسعودية

شفق نيوز/ وصل معالي وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، يوم الخميس الى السعودية على رأس وفد عسكري من كبار الضباط في وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه بناءً على دعوة رسمية من قبل ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وكان في استقبالوزير الدفاع العراقي نائب وزير الدفاع في الرياض الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقا للبيان.

ونوهت الوزارة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.