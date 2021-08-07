وزير الدفاع العراقي يبلغ السيسي رسالة من الكاظمي عن "مواجهة التحديات"

شفق نيوز/ اعلنت الرئاسة المصرية، يوم السبت، أن وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون ابلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي استقبل سعدون اليوم بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي.

وأضاف أن وزير الدفاع العراقي نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسي، من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حول مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد السيسي على "ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره".

وكشف السفير بسام راضي أن "اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".