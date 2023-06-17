وزير الدفاع العراقي: مخيم الهول "بؤرة" تابعة لداعش ولن نسمح بسلاح خارج سيطرة الدولة

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم السبت، إن مخيم الهول أصبح بؤرة تابعة لتنظيم داعش، مشيراً إلى ان الدولة العراقية لا تسمح بوجود سلاح خارج سيطرتها.

ودعا العباسي الذي تحدث في مقابلة مع قناة العربية تابعتها وكالة شفق نيوز، دعا "كل دولة أن تأخذ رعاياها من مخيم الهول وإغلاقه"، لافتاً إلى أن "مخيم الهول يشكل قلقا كبيرا بالنسبة لنا".

وتابع أن "المخيم أصبح بؤرة تابعة لداعش".

وعن القصف التركي، قال العباسي، إن "السيادة خط أحمر ونحتاج لمعالجة سياسية لملف القصف التركي".

وختم قائلاً، "لن نسمح بوجود سلاح خارج إرادة وسيطرة الدولة".