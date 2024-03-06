وزير الدفاع العراقي في فرنسا لتعزيز العلاقات العسكرية

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، يوم الأربعاء، إلى فرنسا على رأس وفد رفيع المستوى للتباحث بشأن لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وذكر إعلام وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الجيوش الفرنسي سباستيان لوكورنو كان في استقبال العباسي، وعلى الفور عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير الفرنسي، بحسب البيان، على الأولوية في دعم أمن واستقرار العراق وتطوير قواته المسلحة، معرباً عن استعدادها للتعاون بدعم العراق بعد انتهاء مهمة التحالف والتحول إلى العلاقات الثنائية بموجب مذكرة تعاون بين العراق وفرنسا.

كما جرى أيضاً مناقشة مجالات التعاون في التدريب والتسليح، والتأكيد على دعم سيادة العراق من خلال تأمين أجوائه بأحدث التكنولوجيا والمعدات.

وستستغرق زيارة الوزير إلى فرنسا عدة أيام ويجري خلالها عقد عدة اجتماعات بين الجانبين العراقي والفرنسي لدعم القوات المسلحة العراقية.